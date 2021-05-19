Törende bayılan çocuklara ilk müdahale doktor başkandan Muğla’nın Menteşe ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde rahatsızlanan iki çocuğa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ilk müdahaleyi yaptı.

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Muğla ve ilçelerinde de düzenlenen törenler ile kutlandı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen törende etkinliğe katılan iki çocuk rahatsızlandı. Rahatsızlanan çocuklara ilk müdahale Muğla’nın Doktor Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’den geldi.

Tören sırasında aniden fenalaşan iki çocuk sağlık ekiplerinin gelmesine kadar Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ilk müdahaleyi yaptı. Sıcak hava nedeniyle rahatsızlanan çocukların ilk müdahalesinin ardından dinlenmeye alındılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.