Karikatür yarışmasının başvuru tarihi 31 Mayıs’a uzatıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl uluslararası olarak 2'incisini düzenlediği ve teması “Pandemi, Covid-19” olarak belirlenen karikatür yarışmasının başvuruları 31 Mayıs tarihine uzatıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 yıl ulusal olarak düzenlenen karikatür yarışması geçen yıl uluslararası düzenlenmeye başlamıştı. Geçen yıl yerli ve yabancı karikatüristlerin yoğun ilgi gösterdiği ve bu yıl 2’inci uluslararası olarak düzenlenen karikatür yarışmasının konusu “Pandemi, Covid19” olarak belirlendi. Uluslararası karikatür yarışmasının başvuruları 31 Mayıs tarihine uzatıldı.
Ünlü Karikatürcüler Seçici Kurulda
Bu yıl, ünlü karikatürcüler Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Sait Munzur Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk ile mizah yazarı Savaş Ünlü'nün ve Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin seçici kurul olarak belirlendiği yarışmada jüri toplanma tarihi 29 Mayıs olarak duyuruldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.