Bodrum sahilleri renklendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın turistik kenti Bodrum'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sahil kesimleri tatilcilerle dolup taştı.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bodrum'da, sahiller turist ve tatilcilerin akınına uğradı. Ünlü Gümbet, Kumbahçe ve Paşatarlası gibi plajlar, hareketlendi. Aileler çocuklarını alarak güzel hava ve denizin keyfini çıkardı. Güneşlenenler ve denize girenler plajın tadını çıkardı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-05-19 18:59:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.