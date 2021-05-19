Bodrum'da suç örgütüne yönelik operasyon



Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Sedat Peker suç örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan E.K. ile birlikte yanındaki bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, geçen ay Sedat Peker suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında firari şüpheli olarak aranan E.K.'nın ilçedeki bir otelde konakladığını tespit ederek operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda aranan E.K. ile birlikte yanında kalan D.H. ve M.P. gözaltına alındı. Bu kişilere ait olduğu belirlenen otomobilde ruhsatsız tabanca ile fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN

2021-05-19 19:46:46



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