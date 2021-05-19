Muğla'da suikast silahı kalem tabanca ele geçirildi: 3 gözaltı

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Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polisin suç örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, 'suikast silahı' olarak tanımlanan kalem tabanca ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Aralarında 1'i emekli polis 3 kişi gözaltına alındı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sedat Şahin suç örgütüyle bağlantılı oldukları belirtilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Alınan ihbar üzerine polis, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 TC 3282 plakalı otomobili takibe aldı. Aracın geçiş güzergahı üzerinde kontrol noktası oluşturan polis, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca, suikast silahı kalem tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.K., M.T. ve S.Y. gözaltına alındı. kimlik araştırmasında şüphelilerden M.K.'nın emekli polis olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ

2021-05-19 19:46:39



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