Dalyan’da silahlı çatışmada: 1 yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi’nde bir eve kurşun yağdıran şahıs, ev sahibi tarafından tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayram Akkuş (35) henüz belirlenemeyen bir nedenle Y.Ç.’nin yaşadığı eve gitti. İddiaya göre, Bayram Akkuş yanında bulunan silahla Y.Ç.’nin yaşadığı evi kurşun yağmuruna tuttu. Silah sesleri üzerine evde bulunan ev sahibi Y.Ç. av tüfeği ile Akkuş'a karşılık verdi. Tüfekle vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Akkuş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Akkuş'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Akkuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan Y.Ç.’nin işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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