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Fethiyespor havlu attı

DHA

Fethiyespor havlu attı


FETHİYE, (DHA) Misli.com 3'üncü Lig'de Fethiyespor, 2 yıl sonra 2'nci Lig'e dönüş hedefini ıskalamanın üzüntüsünü yaşıyor.
Bu sezon ligde 2'nci Grup'u teknik direktör Mesut Toros yönetiminde uzun süre lider götüren Fethiye, Toros görevden ayrılıp aynı gruptaki Nazilli Belediyespor'un dümenine geçtikten sonra zirveden inip Play-Off'a kaldı. Play-Off'ta ilk turda Yomraspor'u deplasmanda 2-1 yenip evindeki 1-0'lık mağlubiyete rağmen tur atlamayı başaran Fethiye, yarı finalde İskenderun FK engeline takıldı. Rakibiyle evinde 1-1 berabere kalan Muğla temsilcisi, dün deplasmandaki rövanş mücadelesinde 90+6'ncı dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 mağlup olup finali göremeden sezonu tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2021-05-20 12:30:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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