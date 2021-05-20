Fethiye Taşyaka Mahallesi’nde çalışmalar tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Fethiye Taşyaka Mahallesi’nde yapılacak olan yol çalışmaları öncesinde içme suyu hattı yenileme ve imalat işlemlerini tamamladı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Fethiye’de başlatılan dev altyapı çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Fethiye’nin bir çok mahallesinde içme suyu yapımı ve yenileme çalışmaları yapan MUSKİ ekipleri, bölge için önemli bir güzergah olan Taşyaka Mahallesi’nde hat yenileme işlemlerini tamamladı. Turizm sezonu öncesi yol yenileme çalışması yapılacak olan Taşyaka Mahallesi Baha Şıkman Caddesi’nde bulunan eski tip hatlar iptal edilerek modern hatlarla değiştirildi. Bölgede bulunan 68 abonenin hatlarını da yenilenirken, 3 farklı bölgeyi besleyen borularda yeniledi.

Baha Şıkman Caddesi ve Ölüdeniz Caddesi’nde yapılacak olan yol yapım çalışmaları öncesinde bölgedeki içme suyu hatlarını yenileyen MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Fethiye’de altyapı imalat ve yenileme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

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