Beş yüz bin liralık taklit ürün yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir kamyon içerisinde piyasa değeri 500 bin TL'lik taklit ürün ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde kamyonetle taklit ürün taşınacağı bilgisi alındı. Gölbaşı Mahallesinde 34 VS 1855 plakalı kamyonette yapılan aramada çeşitli markaların taklidi olan piyasa değeri 500 bin TL değerinde ürün yakalandı. 2 bin 880 adet çeşitli markalarda tişört, 280 adet çeşitli markalarda pantolon, 280 çift çeşitli markalarda ayakkabının ele geçirildi olay ilgili olarak, adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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