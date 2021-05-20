Menteşe'de trafik kazası: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Emek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Basri Tözün Sokaktan çıkan 48 AFZ 824 plakalı araç ile Emek Sokak üzerinde ilerleyen 48VF 287 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 48 VF 287 plakalı otomobilin sürücü Çağrı E. hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.