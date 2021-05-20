Kanalizasyon borusuna sıkışan kediler kurtarıldı Datça ilçesinde kanalizasyon borusuna düşen iki kedi yavrusu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

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Muğla’nın Datça ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen iki yavru kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Datça İskele Mahallesinde kanalizasyon borusuna düşen iki yavru bulunduğu ihbarının ardından bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler kanalizasyon borusu içinde sıkışan kedileri bulundukları alanda kurtardı.

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