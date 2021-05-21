FETÖ şüphelileri yurt dışına kaçarken yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışını çıkma hazırlığındaki 4'ü kadın 8 şüpheli ile 2 organizatör gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yurt dışına kaçak yollardan çıkışlarını engellemek amacıyla çalışma başlattı. Bir grubun yurt dışına kaçmaya çalıştığını tespit eden ekipler, bu sabah harekete geçti. Fethiye´nin Göcek Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 4'ü firari olarak aranan, aralarında kadınların da bulunduğu 8 şüpheli, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Operasyonda, 2 organizatör ile şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-05-21 12:23:25
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