"Milas OSB'den üyelerine çağrı"

Milas Organize Sanayi Bölgesi yönetimi üyelerine çağrıda bulunarak, "Arsa tahsis işlemlerini 4 Haziran'a kadar yaptıranlar 5 Haziran'a kadar başvurmaları ve arsa büyüklükleriyle orantılı olarak noterden 10 50 kişi arasında istihdam taahhüdünde bulunmaları halinde ikinci kademe gelişmiş ilçelerde yüzde 60, üçüncü kademe gelişmiş ilçelerde yüzde 80, dördüncü, beşinci ve altıncı kademe ilçelerde ise yüzde 100 indirimden yararlanabilecekler" açıklamasında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, OSB'lerde sanayi arsası tahsislerinde yüzde 60 ile yüzde 100 arasındaki oranlarda hibe desteğinden yararlanabilmek için arsa tahsislerin en geç 4 Haziran 2021, hibe desteğinden yararlanabilme başvurularının ise en geç 5 Haziran 2021 tarihine kadar yapılması gerektiğini bildirdi.

OSB'lerde arsa tahsisi desteğini düzenleyen OSB Kanunun uygulama süresi, 5 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile 3 yıl olarak belirlenmişti. 5 Haziran 2021 tarihinde dolacak olan arsa tahsis desteği başvurusunda bulunabilmek için gereken arsa tahsislerinin yapılabileceği son tarih ise 4 Haziran 2021 olarak açıklanmıştı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan bildirimde OSB'lerde arsa tahsisi desteğini düzenleyen kanunun 3'üncü maddesinin uygulama süresinin 3 yıl olduğu ve bu sürenin 5 Haziran 2021 tarihinde dolduğu belirtiliyor. OSB'lerde arsa tahsis desteğinden yararlanabilmek için ise arsa tahsislerinin en geç 4 Haziran 2021 tarihine kadar yapılmış olması gerekiyor.

1/11/2018 tarihinde yayınlanan karara göre, OSB'lerde yer alan parsellerin birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz, ikinci kademe gelişmiş ilçelerde yüzde 60, üçüncü kademe gelişmiş ilçelerde yüzde 80 indirimli olarak tahsis edilmesi, dördüncü, beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde ise yüzde 100 indirimli olarak tahsis edilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.

Bu durumda ikinci kademe gelişmiş ilçeler arasında yer alan ve halen arsa tahsis işlemleri devam etmekte olan Milas OSB'de hak sahiplerinin hibe desteğinden yararlanabilmeleri için, 4 Haziran 2021 tarihine kadar arsa tahsislerini yaptırmaları, indirim desteğinden yararlanmak için ise 5 Haziran 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları isteniyor.

Halen işletme aşamasına gelinmemiş olan OSB'lerde arsa tahsisi hibe desteğinden yararlanabilmek için hak sahiplerinin OSB yönetimlerine noter onaylı istihdam taahhütnamesi vermesi gerekiyor. Buna göre; parsel tahsisi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin 5 bin m2'ye kadar olan parselleri için en az 10, 5 binden 10 bin m2'ye kadar olan parseller için en az 20, 10 bin m2'den 20 bin m2'ye kadar olan parseller için en az 30 ve 20 bin m2'den büyük parseller için ise en az 50 kişilik istihdam taahhüdünde bulunmaları isteniyor.

Türkiye genelinde 15'i planlama, 22'si kamulaştırma, 38'i altyapı ve 251'i ise işletme aşamasında olmak üzere toplam 326 OSB bulunuyor. 54 sanayi parseline sahip olan Milas OSB'de ise altyapı çalışmaları bitirildi ve hak sahiplerine arsa tahsisleri sürdürülüyor. Türkiye'de ayrıca 25 tane de Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı Tarıma Dayalı İhtisas OSB bulunuyor. Bunların 12'si planlama, 3'ü kamulaştırma, 2'si altyapı ve 8'i ise işletme aşamasında faaliyetlerini sürdürüyor.

"Milas OSB'den üyelerine çağrı"

Milas OSB yönetimi, üyelere çağrıda bulunarak, arsa tahsisi indiriminden yararlanabilmeleri için bir an önce arsa tahsislerini yaptırmalarını önerdi. Yapılan açıklamada; “Daha önce hak sahiplerinin arsalarının yerleri kura ile belirlenmişti. Oluşturulan takvimle tahsis işlemleri de başlatılmıştı. Üyelerimiz, Milas ikinci kademe gelişmiş ilçeler arasında yer aldığı için yüzde 60 oranında hibe desteğinden yararlanabilecekler. Üyelerimize, bir an önce işlemlerini tamamlayarak 5 Hazirana kadar başvuruda bulunmalarını hatırlatıyoruz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.