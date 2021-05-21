Bodrum'da mavi bayraklı İçmeler Halk Plajı'nda sezon hazırlığı



Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki mavi bayraklı İçmeler Halk Plajı sezonu açmaya hazırlanıyor, şezlong ve güneş şemsiyelerin yerleştirildiği plajdaki hazırlıklarda sona gelindi.

Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) verdiği mavi bayrak ödüllerinin 2021 yılı değerlendirmeleri sonucunda, Muğla'da 106 plaj mavi bayrak aldı. Bu plajlardan biri de 3 yıl önce açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan İçmeler Halk Plajı oldu. İçinde 7 duş, 6 soyunma kabini ve 1 kafeterya bulunan bodrum ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki İçmeler Halk Plajı, 1 Haziran'da açılması beklenen sezona hazırlanıyor. 15 dönümlük arazinin 2,5 dönümüne kurulu doğayla iç içe inşa edilmiş olan 1000 kişi kapasiteli plajda, boya ve tadilat işlemleri tamamlandı, şezlong ve güneş şemsiyeleri yerleştirildi. Bodrum'daki beach clup ve diğer turistik işletmelere göre daha uygun fiyatlarla hizmet veren plaj her kesime hitap ediyor. Plaja gelecekler 15 TL otopark, ilk şezlong ve 1 güneş şemsiyesi için 25 TL, duş için ise 1 TL'yi gözden çıkarması gerekiyor. Plaja gelenler yiyecek ihtiyaçlarını ise plajdaki kafeteryadan karşılayabiliyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-05-21 15:57:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.