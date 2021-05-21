Demirlere sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde Armutalan Mahallesinde bir evin demir kapısına sıkışan köpeği Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde bahçe kapısından çıkmak isteyen ancak kapı kapalı olduğu için kapının demirlerinin arasından geçmeye çalışan küçük köpek demirlere sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler küçük köpeği sıkıştığı demiri genişleterek kurtardı. Sıkıştığı yerden kurtulan köpek hemen sahibinin yanına koşarken, köpeğin sahibi ekiplere teşekkürler etti.

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