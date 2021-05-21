Muğla'da çift başlı doğan kedi görenleri şaşırttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da çift başlı doğan kedi görenleri şaşırttı

İHA

Muğla'da çift başlı doğan kedi görenleri şaşırttı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çift başlı doğan bir kedi görenleri şaşırttı.
Cumhuriyet Mahallesi’nde bir kedi çift başlı bir yavru dünyaya getirdi. Çift başlı minik kedi görenleri şaşkına çevirdi. Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Gülderen Serçek, bir sokak kedisinin geçtiğimiz günlerde evlerine geldiğini belirterek, “Eşim kedinin hamile olduğunu ve dikkat etmemizi söyledi. Ben de korumaya aldım. Mama aldık, besledik. Geçtiğimiz gün doğurmuş. Yerdeki yavrulardan bir tanesini annesi kabul etmiyordu. Baktığımda yavrunun 2 burnu, 2 ağzı ve 4 gözü olduğunu gördüm” dedi.
Annesinin yavru kediyi kabul etmediğini belirten Gülderen Serçek, “Sosyal Medya’da duyurduk. Ardından veterinerde çalışan yeğenim yavruya süt tozu vermemizi söyledi. Ertesi sabah da arayıp, yavruyu alıp bakacaklarını söyledi. Şu anda veteriner bakıyor ama yaşamasının zor olduğunu belirtiyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boşanma aşamasındaki eşinin amcasını tabancayla, kayınbiraderini de darbederek yaraladı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşinin amcasını tabancayla, ...
Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 kişiye ...
Marmaris Belediyesinin ikinci plajı da mavi bayrak aldı
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesinin ikinci plajı da mavi bayrak ...
Demirlere sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Demirlere sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Belediye Başkanı Oktay ve Ukrayna Antalya Konsolosu Rustamov’dan işbirliği
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Oktay ve Ukrayna Antalya Konsolosu ...
Marmaris Belediyesi'nin tarlalarında patates hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi'nin tarlalarında patates hasadı ...
Kayalara çarparak hasar alan lüks yat tamir edildi
YEREL HABERLER Kayalara çarparak hasar alan lüks yat tamir edildi
Bodrum'da mavi bayraklı İçmeler Halk Plajı'nda sezon hazırlığı
YEREL HABERLER Bodrum'da mavi bayraklı İçmeler Halk Plajı'nda sezon ...
Datça'da İsrail protestosu
YEREL HABERLER Datça'da İsrail protestosu
Büyükşehir, Gökben ve Kabağaç Mahallelerinin bağlantı yolunu genişletiyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, Gökben ve Kabağaç Mahallelerinin bağlantı ...
Datça’da karaya oturan lüks yat kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça’da karaya oturan lüks yat kurtarıldı
Milas OSB'den üyelerine çağrı
YEREL HABERLER Milas OSB'den üyelerine çağrı
Kalem tabancayla yakalanan 3 şüpheli, adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Kalem tabancayla yakalanan 3 şüpheli, adli kontrolle ...
FETÖ şüphelileri yurt dışına kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelileri yurt dışına kaçarken yakalandı
Muğla merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Muğla merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 17 ...
Muğla’da organize suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Muğla’da organize suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
Oteli uyuşturucu imalathanesine çevirmişler
YEREL HABERLER Oteli uyuşturucu imalathanesine çevirmişler
Muğla’da FETÖ operasyonu Deniz yoluyla kaçmak isterken yakalandılar
YEREL HABERLER Muğla’da FETÖ operasyonu Deniz yoluyla kaçmak ...
Fethiye’de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Fethiye’de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kanalizasyon borusuna sıkışan kediler kurtarıldı Datça ilçesinde kanalizasyon borusuna düşen iki kedi yavrusu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
YEREL HABERLER Kanalizasyon borusuna sıkışan kediler ...
Menteşe'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Menteşe'de trafik kazası: 1 yaralı
Datça'da 25 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça'da 25 kaçak göçmen kurtarıldı
Turizmde Ukrayna atağı
YEREL HABERLER Turizmde Ukrayna atağı
Yunanlılar ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik kurtardı Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından iki can Salı içinde 25 düzensiz göçmen Türk karasularına itilerek ölüme terk ederken, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
YEREL HABERLER Yunanlılar ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ...