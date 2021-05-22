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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'in beş yıldızlı plajı 11 Haziran' da açılacak

İHA

Marmaris'in beş yıldızlı plajı 11 Haziran' da açılacak

Muğla’nın Marmaris İlçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde Kültür veTurizm Bakanlığı tarafından 7 dönümlük alanda beş yıldızlı kalitede inşaatı devam eden ücretsiz halk plajı 11 Haziran’da misafirlerini ağırlamaya başlayacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı kuruluşu olan TURAS A.Ş. yönetimde açılacak olan mavi bayraklı plaj tören ile açılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın almış olduğu karar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da destek verdiği turistlerin ve otellerin yoğun olduğu şehirlerde halkın ücretsiz yararlanması için nitelikli beş yıldız konforunda başlattığı halk plajı projelerinden daha önce Çeşme , Bodrum, Antalya, Belek ve Kadriye plajı yapılan plajlarına bir yenisi de Marmaris’te ekleniyor. Yaklaşık 45 gündür inşaatı devam eden Halk Plajı Marmaris’in İçmeler Mahallesinde 11 Haziran’da kapılarını açacak.

Kültür Turizm Bakanlığı kuruluşu olan TURAS A.Ş. tarafından işletilecek olan 7 dönüm alanda inşaat çalışmaları devam eden plajın önceliği doğayı korumak olduğu bildirildi. İhalesini 10 milyon 200 bin liraya alan firma, 11 Haziran tarihinde açılışın gerçekleştirilmesi için hummalı bir inşaat çalışması yapıyor. Yaklaşık iki bin vatandaşa hizmet verecek ve girişi ücretsiz olan plajda mescit, kadınerkek ayrı soyunma ve duş alma yerleri yanı sıra engellilerin denize girebileceği özel alanlar ile engellilerin kullanabileceği özel yapım şezlonglar olacak.

Kültür Turizm Bakanlığı kuruluşu olan TURAS A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Cem Sultan Saral, “ Halk plajı ve arıtma, alt yapı işlerinde faaliyet göstermekteyiz. Adında da anlaşılacağı gibi halkımıza özel tamamen vatandaşlarımızın yararlanabileceği lük bir plaj projesi yaptık. Yaklaşık 45 gün önce projenin inşaatına başladık. Bu plaj 2 bin kişiye hitap edecektir. Cüzi rakamlar ödeyerek restoran ve büfelerden yararlanabilecekler. Şezlong isteyenlere ise piyasanın çok altında fiyatla verilecek. Bu inşaatı devam eden halk plajımız belediye ve yetkili kurumlardan alınan izinlerle yapılanmaktadır. Amacı dışında bir faaliyet olmayacaktır. Burada yıkılacak olan bir istinat duvarı vardı. Bunu yıkarak 100 metre bir duvar yapıldı. İstinat duvarı yapılırken 3 palmiye ağacı alındı. Bu ağaçları tekrar yerine diktik. Bir şekilde doğaya zarar verme veya tamamen yapılaşma yoktur. Duşlarımız, giyime soyunma yerleri mevcut. Çocuklar için alanlar mevcut. Ayrıca sağlık ve bebek bakım birimleri mevcut. En çok önem verdiğimiz engelli insanlar için alanlarımız olacaktır. Doğa ile uyumlu bir proje gerçekleşiyor. Kültür Turizm Bakanımızın talimatıyla 11 Haziran’da mavi bayraklı plajımızda halkımıza hizmetimize başlayacağız. Bunun yanı sıra Antalya, Belek tarafında da devam eden plaj hizmetlerimiz de var onlardan birinin açılışı da 4 Haziranda yapılacak. Tamamen yeşil ve mavi ağırlıklı bir plaj olacak. Yapılan her çalışmada vatandaşımızın daha rahat ve konforlu olması için çalışıyoruz. Arada iletişim kopukluğu olmuş olabilir. Ancak vatandaşlarımıza anlattığımız zaman gayet olumlu karşılayıp memnun oluyorlar. Duyarlı vatandaşlarımız bize ulaşınca onların söylediklerine önem veriyoruz neticesinde bu plaj halkımız için yapılıyor ve onların söyledikleri çok önemli ‘’ şeklinde konuştu.

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