Datça'da rüzgar etkili oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça'da rüzgar etkili oluyor

DHA

Datça'da rüzgar etkili oluyor


Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgar, etkili oluyor.
Datça'da dün başlayan rüzgar, bugün de etkisini sürdürdü. Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor. Balıkçı ve gezi tekneleri, kuzeyden esen rüzgarlara karşı kısmen korunaklı olan Datça Limanı'na sığındı. İskele Mahallesi Dr. Turgut Dündar Caddesi'nde, dalları budanmadığı için kuvvetli rüzgara dayanamayan yol kenarındaki bir begonvil ağacı kökünden devrildi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, caddenin boş olması ve yol kenarında park halinde otomobillerin bulunmaması olası bir kaza ve zararın yaşanmasını önledi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2021-05-22 17:39:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Datça’da şiddetli rüzgar etkili oluyor
YEREL HABERLER Datça’da şiddetli rüzgar etkili oluyor
Muğla’da büyükşehir 97 bin 599 aromatik bitki dağıttı Muğla Büyükşehir Belediyesi Koku Vadisi projesi kapsamında bugüne kadar 97 bin 500 tıbbi aromatik bitki fidesi dağıttı.
YEREL HABERLER Muğla’da büyükşehir 97 bin 599 aromatik bitki ...
Hisarönü Ovacık Kanalizasyon hattının 84 kilometresi tamamlandı Muğla’nın Fethiye ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 121 kilometrelik Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattının 84 kilometresi tamamlandı.
YEREL HABERLER Hisarönü Ovacık Kanalizasyon hattının 84 kilometresi ...
Azmak içerisinde bağlı bulunan teknede yangın çıktı
YEREL HABERLER Azmak içerisinde bağlı bulunan teknede yangın çıktı
Kum köpek balıkları 24 saat izleniyor Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve koruma altındaki kum köpek balıklarının Muğla’da üreme alanı Boncuk Koyuna iki su altı, bir su üstü kamera ile 24 saat izleniyor
YEREL HABERLER Kum köpek balıkları 24 saat izleniyor Nesli tükenme ...
Fethiye’deki yangında iki tekne zarar gördü
YEREL HABERLER Fethiye’deki yangında iki tekne zarar gördü
Köpeklerini zehirleyeni bulana 10 bin TL ödül verecek
YEREL HABERLER Köpeklerini zehirleyeni bulana 10 bin TL ödül verecek
Marmaris'in beş yıldızlı plajı 11 Haziran' da açılacak
YEREL HABERLER Marmaris'in beş yıldızlı plajı 11 Haziran' da ...
Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Marmaris’te uyuşturucu operasyonunda yakalanmışlardı, tutuklandılar
YEREL HABERLER Marmaris’te uyuşturucu operasyonunda yakalanmışlardı, ...
Muğla'da çift başlı doğan kedi görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Muğla'da çift başlı doğan kedi görenleri şaşırttı
Boşanma aşamasındaki eşinin amcasını tabancayla, kayınbiraderini de darbederek yaraladı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşinin amcasını tabancayla, ...
Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Oteli uyuşturucu imalathanesine çeviren 2 kişiye ...
Marmaris Belediyesinin ikinci plajı da mavi bayrak aldı
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesinin ikinci plajı da mavi bayrak ...
Demirlere sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Demirlere sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Belediye Başkanı Oktay ve Ukrayna Antalya Konsolosu Rustamov’dan işbirliği
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Oktay ve Ukrayna Antalya Konsolosu ...
Marmaris Belediyesi'nin tarlalarında patates hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi'nin tarlalarında patates hasadı ...
Kayalara çarparak hasar alan lüks yat tamir edildi
YEREL HABERLER Kayalara çarparak hasar alan lüks yat tamir edildi
Bodrum'da mavi bayraklı İçmeler Halk Plajı'nda sezon hazırlığı
YEREL HABERLER Bodrum'da mavi bayraklı İçmeler Halk Plajı'nda sezon ...
Datça'da İsrail protestosu
YEREL HABERLER Datça'da İsrail protestosu
Büyükşehir, Gökben ve Kabağaç Mahallelerinin bağlantı yolunu genişletiyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, Gökben ve Kabağaç Mahallelerinin bağlantı ...
Datça’da karaya oturan lüks yat kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça’da karaya oturan lüks yat kurtarıldı
Milas OSB'den üyelerine çağrı
YEREL HABERLER Milas OSB'den üyelerine çağrı