Azmaktaki polyester tekne yandı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Ula ilçesindeki Ferek Azmağı'nda 10 metrelik polyester tekne, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Gökçe Mahallesi Ferek Azmağı'nda İsmail Nur'a ait 'Kumlutüğ' isimli polyester teknede, saat 14.00 sıralarında elektrik aksamından kaynaklanan sorun nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ula Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında 10 metrelik tekne kullanılmaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ula Cavit AKGÜN

2021-05-22 18:01:29



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