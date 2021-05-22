Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın işçilerin kaldığı konteynere sıçradı

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otluk alanda başlayıp inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlere sıçrayan yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında 4 işçi dumandan etkilenirken, 30 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Yangın, öğleden sonda Gündoğan Mahallesi Çetiliburnu mevkisindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde yayılan alevler, bölgedeki bir inşaata ait işçilerin kaldığı yaklaşık 30 konteynere sıçradı. Konteynerlerin yandığını gören işçiler ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri 3 saat süren yoğun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.
Öte yandan, dumandan etkilenen 4 işçiye sağlık ekiplerince oksijen desteği sağlandı. Ayakta tedavileri tamamlanan işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangın nedeniyle yaklaşık 30 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-05-22 20:47:37
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