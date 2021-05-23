Fethiye’de itfaiye faciayı önledi

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Fethiye'de bir klimacının önündeki kablolarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adnan Menderes Bulvarı’ndaki bir klimacının önünde kabloların arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın iş yerine ve çevresindeki işletmelere sıçramadan söndürüldü.

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