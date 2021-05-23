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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Binlerce bisikletli Bodrum’da pedallara bastı

İHA

Binlerce bisikletli Bodrum’da pedallara bastı

Bodrum’da ilk defa gerçekleştirilen Bodrum Halikarnas Granfondo Bisiklet Yol Yarışı’na, 11 farklı ülkeden 1000’e yakın bisiklet tutkunu katıldı. Uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Bodrum Belediyesi Başkanı Ahmet Aras, “Küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkında kamuoyunun dikkatini çekmek için bu tür aktivitelerin devamlılığı çok önemli” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve BOTAV tarafından desteklenen geniş katılımlı yarışın ilk startı Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu, Hüseyin Tutkun ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman’ın katılımı ile gerçekleşti.
Bodrum'un ilk defa ev sahipliği yaptığı Halikarnas Granfondo Bisiklet Yol Yarışı, kısa ve uzun parkur olmak üzere iki ayrı rotada düzenlendi. İngiltere, Fransa, Sırbistan, Kosova, Ukrayna, Rusya, Yeni Zellanda, Irak, KKTC ile Türkiye’nin çeşitli illerinden katılım sağlayan bisikletçiler Bodrum Belediye Meydanı’nda startta buluştu.
Organizasyon 56 kilometrelik kısa parkuru, Bodrum merkezden start alarak KonacıkİslamhaneleriGümüşlükYalıkavakTorba güzergahı sonrası Gümbet’te son buldu. 103 kilometrelik uzun parkurda ise Karaova Bölgesinde Bodrum’un sadece turizm bölgelerini değil kırsalda bulunan alanları da tüm dünyaya tanıtıldı.
Start sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Aras, geçtiğimiz Nisan ayında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun ardından Bodrum Halikarnas Granfondo’nun da Bodrum’da düzenlenmesinin önemine değindi. Başkan Aras, “Bodrum’da ilki yapılan Granfondo yarışı, lisanslı ya da lisansız bisikletçilerin uzun yol yarışıdır. İsteyen herkes bu yarışa katılabiliyor. Bodrum’da son yıllarda bisiklet kullanımı arttı. Bu organizasyon, artık Bodrum’un kendi yarışı olarak yarış takvimine girecek diye düşünüyoruz. Granfondo yarışları özellikle dünyada takip ediliyor, izleniyor. Biz de bu yarışa Bodrum’da ev sahipliği yapıyoruz. Salgının kısıtlı ve zor günlerinde bu kadar sporcunun bir araya gelmesi bize ümit de veriyor. Bu dönemde açık havada yapılan sporlara olan ilgi de arttı. Yürüyüşler, koşular, doğa yürüyüşleri, aynı zamanda bisiklet salgın döneminde daha fazla ilgi çeker duruma geldi” dedi.
Bodrum’un böylesine önemli ve kaliteli organizasyonlara ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Başkan Aras konuşmasına şöyle devam etti: “Özellikle araç sürücülerine, bisikletin de var olduğunu anlatmamız gerek. Bu yaz ilk önce Turgutreis’de planladığımız belediyemizin işletmelerine kiralık bisikletlerin olacağı istasyonlar kuracağız. Son yıllarda dünyanın en büyük çevre problemlerinden biri haline gelen küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkında kamuoyunun dikkatini çekmek için bu tür aktivitelerin devamlılığı çok önemli. Çevre dostu bir araç olan bisiklet kullanımının yaygınlaşması ile özellikle insanların yaşam boyu spor alışkanlığı kazanmasında ve sağlıklı nesillerin yetişmesinde bisiklet kullanımının özendirilmesi için Belediye olarak var olan bisiklet yollarımıza yenilerini ekliyoruz” dedi.
Bodrum Halikarnas Granfondo Bisiklet Yol Yarışı, Bodrum Kalesi'nde düzenlen ödül töreni ile devam etti. Törende Başkan Aras yarışmacılara ödüllerini takdim etti. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman törende, katkılarından dolayı Başkan Aras’a teşekkür plaketi takdim etti.
Bodrum Halikarnas Granfondo Bisiklet Yol Yarışı'nda Uzun Parkur Genel Klasmanda 1.Serkan Balkan, 2.Gökhan Uzuntaş, 3.Muhammed Erkan olurken, Kısa Parkur Genel Klasmanda 1. Nurallah Yurteri, 2. Melih Yıldız, 3. Furkan Abdullah Pamukçu oldu.

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