Sedat Peker'in kardeşi, ifade işlemleri için Muğla Emniyeti´ne getirildi 



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan suç örgütü lideri Sedat Peker´in kardeşi Atilla Peker ile koruması Yunus Olcay, ifade işlemleri için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi´ne getirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kamuoyunda Sedat Peker organize suç örgütü olarak bilinen yapıya üye olmaktan hakkında önceki tarihlerde adli işlem gerçekleştirilen ve örgüt liderinin kardeşi olan Atilla Peker´in Muğla´nın Fethiye ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine, polis ekipleri tarafından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan adli arama izni talep edildi. Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker´in otomobilinde, bugün öğle saatlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi.

Atilla Peker ve koruması Yunus Olcay, ifade işlemleri için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi´ne getirildi. DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-05-23 20:24:50



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