Uçak: “Muğla’da Milli Eğitim’de yetkimiz devam ediyor” 2021 yılı Muğla Milli Eğitim Müdürlüğünde eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda yetkili sendika Memur-Sen'e bağlı Eğitim Bir-Sen Şubesi oldu.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yetkili sendika belirleme çalışmaları kapsamında eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikaların şube başkanlarının ve yöneticilerinin katılımı ile sendikaların 2021 yılı üye sayıları mutabakat metni imza altına alındı.

İmzalanan mutabakat sonucunda Muğla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikaların içerisinde son 5 yılda yetkili olan sendika Eğitim BirSen, 6’ncı kez üst üste 3 bin 573 sayısı ile yetkili sendika oldu.

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, imzalar atıldıktan sonra yaptığı açıklamada “Muğla Milli Eğitim’de eğitimcilerin tercihi bir kez daha Eğitim BirSen oldu. 3 bin 573 üyemize, sendikamızı okullarda, kurumlarda eğitim çalışanlarımıza anlatan, kutlu yürüyüşe davet eden Eğitim BirSen'e, emek, ömür ve gönül verenlere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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