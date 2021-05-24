Yunanlılar can salına bindirip Türk karasularına bıraktı Datça ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına itilen 10 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından can salı içinde Türk karasularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can Salı içine bindirildikleri ve Türk karasularına itildikleri öğrenilen 10 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

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