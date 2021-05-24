Güneşi gören sahile koştu

Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sahil kesimleri tatilcilerle dolup taştı.
Hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Bodrum'da, sahiller turist ve tatilcilerin akınına uğradı. Ünlü Gümbet, Kumbahçe ve Paşatarlası gibi plajlar, hareketlendi. Aileler çocuklarını alarak güzel hava ve denizin keyfini çıkardı. Güneşlenen ve denize giren tatilciler plajın keyfini çıkardı. Muğla'da sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşmeyle hareketlilik oluştu. Aileleri ile birlikte sahilleri dolduran çocuklar denize girip kumsalda oynayarak hoşça vakit geçirdi. Bazı aileler ise piknik yapıp kumsalda güneşlendi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-05-24 18:56:07
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