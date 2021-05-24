Datça'da 10 kaçak göçmen kurtarıldı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 21 Mayıs saat 09.30 sıralarında Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 10 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2021-05-24 20:59:30
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