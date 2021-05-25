Kitap yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde “Evim Kitap Kokuyor” yarışması kapsamında dereceye giren 21 öğrenci ödüllendirildi.



Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele kapsamında atılan adımlara katkı sağlamak amacıyla “Evim Kitap Kokuyor” sloganıyla kitap okuma yarışması düzenlendi.



Yarışmaya ilçede özel ve kamu okullarında eğitim gören öğrenciler katıldı. Yarışma kapsamında öğrenciler kendilerinden istenen kitapları okudu. Öğrenciler okudukları 6 kitaptan belirlenen tarihlerde sınava girdi. Okuduklarını anlamaya yönelik değerlendirme sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.



Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, kitap yarışması ile öğrencilerin evlerinde kaliteli zaman geçirdiğini söyledi.



Çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kavak, “4 aylık süre içinde çalışmaya dahil olan bin öğrenci büyük kazanımlar edindi. 4 ayda toplam 6 bin kitap okundu. Bu yarışmayı düzenlediğimiz için çok gururluyuz. Bugün okunan kitapların yarın memleketimizi aydınlatmasını diliyorum” dedi.

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