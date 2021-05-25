Milas'ta 55 yaş üstü aşı çalışmaları tamamlandı

Milas merkez ve mahallelerinde 55 yaş üstü ve aşılarını yaptırmak isteyen vatandaşlar için aşılama çalışması tamamlandı.

Milas İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ergun Kırova aşılama çalışmaları sonrasında yaptığı açıklamada “Sağlık Bakanlığımızın belirlediği aşı takviminde bulunan vatandaşlarımız aşılarını hızlı bir şekilde yaptırması için Milas İlçe Sağlık Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin başlattığı Mobil Aşılama Kampanyasına katılmaları veya ENabız /Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)’den acilen randevularını oluşturup aşılarını Aile Sağlığı Merkezleri ve hastanelerimizde yaptırmaları önem arz etmekte. Aşılama çalışmaları esnasında görevli personellerimize yardımını esirgemeyen muhtarlarımıza, azalarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Maske, mesafe, hijyen kuralları ile uyulması gereken kurallara uyularak bu illetten hep beraber kurtulacağız“ dedi.

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