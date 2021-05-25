Komşuları denizde cansız bedeniyle karşılaştı Denizde boğularak öldü

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde denize giren 72 yaşındaki kadın boğularak öldü.

Akyarlar Mahallesi Bağla sitesinde sabah saatlerinde evinden çıkarak denize giden 72 yaşındaki Ayşe Aydoğan deniz ortasında ölü bulundu. Komşuları denizde hareketsiz bir halde gördükleri Aydoğan’ın yanına koştu. Sahile inerek denizden Aydoğan’ı çıkaran komşuları yaşlı kadının hareketsiz olduğunu belirledi. Durumu 112 acil servise bildiren komşuları daha sonra eşine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aydoğan’ın öldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri de savcılığa haber verdi. Olay yeri incelemelerinin ardından Aydoğan’ın cansız bedeni Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopsinin ardından kadının kesin ölüm nedeninin ortaya çıkması için Aydoğan’ın cesedi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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