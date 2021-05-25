Ata tohumları toprakla buluştu 2 yıl önce hayata geçirilen ‘Akıllı Tarım Çiftliği’nde toprakla buluşacak 27 bin 500 adet yerel tohum fidesinin ilk dikimini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin tüm illerine dağıttığı 10 Milyon yerel tohumun ardından yeni tohumların hayat bulması için fideler toprakla buluşuyor.

2022 yılında ülke genelinde dağıtımı planlanan yerel tohumların çoğaltılması için Yatağan İlçesi Bahçeyaka mahallesinde bulunan Akıllı Tarım Çiftliğinde ilk fidanlar toprakla buluştu.

5 bin 500 metrekare alan içerisine dikilecek 27 bin 500 adet yerel tohum fidesinin ilkini Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Gürün Dr. Osman Gürün toprağa dikti. Domates, salatalık, biber, fasulye, börülce, kabak gibi 49 çeşit tohum fidesi Bahçeyaka Akıllı Tarım Çiftliği’nde toprakla buluşurken Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında il genelinde toplam 109 çeşitten oluşan 30 bin yerel tohum fidesini dikmiş olacak.

Başkan Gürün; “Milli ekonominin temeli tarım, tarımın da temeli yerel tohumdur”

Muğla’nın bereketli toprakları, başat ürünleri ile bir tarım kenti ve yerel tohum konusunda da hassas bir kent olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tüm Türkiye’ye yerel tohum gönderen bir il olan Muğla’nın 2022 fidelerinin toprakla buluştuğunu belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Ülkemizde özellikle son yıllarda tohum takas şenlikleri, yerel tohumun önemi konusunda paneller sayesinde vatandaşlarımız yerel tohum konusunda çok hassas davranmaya, topraklarına kendi öz, ata tohumlarını dikmeye başladılar. Devleti yönetenlerin anlaşılamaz tutumları, yerel tohumun dikimini zorlaştırmaları nedeni ile topraklarımız yabancı, ithal tohumların istilasına uğradı. Halbuki milli ekonominin temeli tarımın da temeli yerel tohumdur. Ata tohumları dediğimiz, sandıklarda saklanan, genetiği oynanmamış tohumlar bizim geleceğimiz, sağlığımız için çok değerli mirasımızdır. Bu nedenle Büyükşehir Belediye’miz bünyesinde Türkiye’nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi’ni 29 Ekim 2016 yılında Cumhuriyeti’mizin 93.yılında kurduk. Kısa zamanda büyüyen ve duyarlı vatandaşlarımız sayesinde hatırı sayılır bir tohum envanterine sahip tesisimizde ürettiğimiz tohumlarımız tüm Türkiye’ye dağılıyor. Vatandaşlarımızdan o kadar çok talep alıyoruz ki bazen bu talebe yetişemiyoruz. 2022 yılında dağıtacağımız yerel tohumları da toprakla buluşturmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, tarıma, yerli üretime, yerel tohuma önem vererek vatandaşlarımızla, üreten köylümüzle birlikte bereketli topraklarımızda üretmeye devam edeceğiz. Çünkü milli ekonominin temeli tarımdır ve üreten köylümüz de milletin efendisi olmaya layıktır” dedi.

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