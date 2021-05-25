Sedat Peker'in kardeşi ve yanındaki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı (2)

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PEKER, ADLİYE ÇIKIŞINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ruhsatsız silah bulundurmak suçundan yanındaki Yunus Olcay ile sevk edildiği adliyede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Atilla Peker, adliye çıkışında basın mensupları tarafından görüntülendi. Peker, beraberindekilerle adliyeden ayrıldı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-05-25 16:35:04



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