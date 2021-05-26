Muğlalı çocuklar “Steam ile denizleri koruyorum” dedi

Muğla’da “Steam ile Denizleri Koruyorum” projesinde dereceye giren ve madalya almaya hak kazanan okullar belli oldu.

Muğla’nın 13 ilçesinde 14 öğretmen öğrencileri ile birlikte aldıkları Steam eğitimleri doğrultusunda denizler için teknoloji ve bilimi kullandı. Denizlerdeki sorunlara yönelik projeler üreten ekiplerin kazananları 3D yazıcıda üretilecek madalyalarını almaya hak kazandı.

İkincisi gerçekleştirilen “STEAM ile Denizleri Koruyorum” projesi kapsamında denizel eğitimlerin yanı sıra öğretmenlere, eğitmenler uzmanlığında verilen STEAM eğitimleri ile çocukların çevre projelerini teknolojiyle birleştirmesi sağlandı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen projede öğretmenlerin desteği ile çocukların doğaya yaklaşımlarına ışık tutarak bir bilim insanı gibi düşünmelerine, yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlamak amaçlandı.

Birbirinden ilginç projeler yarıştı

Çocuklara doğa ve deniz sevgisi aşılayarak korunmasının önemini anlatmayı, çözüm önerileri geliştirmelerine destek olmayı hedefleyen proje kapsamında 2020 yılında deniz ve STEAM eğitimleri tamamlanmıştı. 2021 yılında ise okul öğretmenleri ile yapılan çevrimiçi çalışmalar sonucunda çocuklar teknolojiyi kullanarak denizleri korumaya yönelik 11 farklı proje üretti. STEAM eğitimleri sonrasında, öğretmenleri ile çalışan öğrenciler hayata geçirdikleri birbirinden değerli projelerini çevrimiçi olarak jüri karşısında sundu. Bağımsız jüri üyeleri tarafından Sürdürülebilirlik, Bilimsellik, Özgünlük ve Uygulanabilirlik kategorilerinde değerlendirilen projelerin kazananları belli oldu. Dereceye giremeyen diğer projeler geliştirilmeye değer bulunarak mansiyon almaya hak kazandı. Öğrencilerin ürettiği birbirinden ilginç projeler arasında her dalda birinciliği iki proje paylaştı. Sürdürülebilirlik, Bilimsellik, Özgünlük ve Uygulanabilirlik kategorilerinde birinci olan projeler ise Çöp Kolik ise Gökçe Zeynep Gönen Ortaokulu ve Deniz Kurtaran Projesi ile Menteşe Ortaokulu öğrencileri oldu.

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