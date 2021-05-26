Okçuların hedefi dünya şampiyonluğu Avrupa okçuluk şampiyonasında şampiyon olan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ü ziyaret etti.

Slovenya’nın Catez kentinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Gençlik Kupası’nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin milli okçusu Emircan Haney, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti. Haney, ziyaret sırasında Başkan Gürün’e hedefinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü Antrenörü Dr. Ejder Sözen ile birlikte ziyaret eden Emircan Haney, kendilerine vermiş oldukları destekler nedeniyle Başkan Gürün’e teşekkür etti.

Haney, “Hedefim dünya şampiyonu olmak”

18 ülkeden 220 sporcunun katıldığı yarışmada Milli takım adına yarışan Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu Emircan Haney, Başkan Gürün’ü ziyareti sırasında şunları ifade etti: “Yaklaşık 2 haftalık bir yarışma sürecimiz oldu. Bunun ilk haftasında milli takımla birlikte yoğun bir kamp sürecinin ardından Slovenya’ya yola çıktık. Slovenya’da 1 hafta süren ve 220 kişinin katıldığı Avrupa Şampiyonası’na katıldım. Sıralama atışlarını 3. Sırada tamamlayarak elemelere 3. Sıradan girdim. Elemeler sonucunda finale kadar yükseldim ve altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldum. Hedeflerim arasında Ağustos ayı içerisinde Polonya’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası var. Orada da tekrar bireysel derece yaparak Muğla’yı çok iyi şekilde temsil ederek gururlandırmak istiyorum. Arkamda durdukları için Başkanımız Dr. Osman Gürün’e ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor kulübüne teşekkür ederim.”

Sözen, “Sporcularımıza sağladıkları imkânlar için Başkanımız Dr. Osman Gürün’e teşekkür ederim”

Slovenya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nın daha önceden planladıkları ve hedefledikleri bir yarışma olduğunu ifade eden antrenör Dr. Ejder Sözen, “Slovenya’da iyi bir sonuç çıkartabileceğimizi biliyorduk. Altın madalyada bunun çok güzel bir ispatı oldu. Bu bizim için bir başlangıç. 1 ay sonra Romanya’da Avrupa Kupası düzeyinde bir turnuva yapılacak. Oraya Emircan ve diğer kız sporcularımızla yeni kotalar alarak katılmayı planlıyoruz. Onu hemen takiben en önemlisi Ağustos ayında Polonya’da Okçuluk Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Orada da milli takımda yer alarak benzer dereceler getireceğimize inanıyorum. Düzenli olarak çalışıyoruz. Sporcularımız üzerinde düşeni yapıyorlar. Sporcularımıza sağladıkları desteklerden dolayı Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ve başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim” dedi.

Sporun her branşında başarılı gençler yetişmesi için var güçleri ile çalıştıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün okçulukta Türkiye’yi ve Muğla’yı gururlandıran sporcuları ile gurur duyduklarını söyledi.

Başkan Gürün; “Küçük bir kasabada başlayan bu başarı hikayesini herkes iyi okumalı”

Başkan Gürün; “Atatürk’ün çok güvendiği, Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği gençlerimize fırsat verildiğinde neleri başarabileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Fikri, vicdanı, irfanı hür, zeki, çevik nesiller ve sporcular yetiştirmemiz gerekiyor. Muğla’mızın küçük bir köyünde cesaretli, girişimci bir doktorun çabaları ile yetişen gençler okçulukta dünyaya meydan okuyor. Buradaki başarı sadece Avrupa Şampiyonu olmak, altın madalya kazanmak değil, küçük bir kasabada başlayan hikayeyi disiplinli, takım halinde çalışarak dünya arenasında herkese anlatabilmek. Bu çocuklar kendilerinden sonra gelecek olan nesle örnek olan çok başarılı, gerçek bir hikaye yazdı, yazmaya da devam edecekler. Ben bu gençlerimiz arasından geleceğin okçularını yetiştirecek hocaların çıkacağına da yürekten inanıyorum.

Meslektaşım, doktor Ejder Sözen bu hikayenin baş kahramanlarından biri. Emek emek bu çocukları yetiştirdi ve bu çocukların hedeflerine ulaşmasını sağladı. Kendisine bu çabaları için teşekkür ediyorum. Emircan ve tüm takım arkadaşları ile tek tek gurur duyuyorum. Muğla’mıza ve ülkemize bu gurur yaşattıkları için teşekkür ediyor, dünya şampiyonasında da ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inanıyorum” dedi.

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