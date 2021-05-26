İki otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen iki otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas’tan Bodrum’a doğru seyreden S.Y.’nin kontrolündeki 34 BJB 468 plakalı otomobil ile aynı yönde F.U.’nun kontrolünde seyreden 35 AJH 068 plakalı otomobil Koru Sanayi Mevkii’nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. F.U.’nun hatalı sollama yaparak iki aracın da kontrolden çıkmasına neden olduğunun iddia edildiği kazada sürücüler F.U. ve S.Y. ile 34 BJB 468 plakalı araçta yolcu olarak bulunan G.Y. yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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