MUÇEV Mavi Bayrak lideri MUÇEV ülke turizmi için önem taşıyan değer olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği Fethiye Karataş Plajı kullanıma açılıyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MUÇEV Mavi Bayrak lideri MUÇEV ülke turizmi için önem taşıyan değer olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği Fethiye Karataş Plajı kullanıma açılıyor.

İHA

MUÇEV Mavi Bayrak lideri MUÇEV ülke turizmi için önem taşıyan değer olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği Fethiye Karataş Plajı kullanıma açılıyor.

MUÇEV açıklamasında, 2018 yılında 10 olan Mavi Bayraklı plaj sayısını 17’ye çıkarttığını, temizlik ve düzenleme çalışmaları devam eden Fethiye Karataş Plajı ile sayının 18’e çıkarma çalışmalarının sonuna gelindiğini belirtildi. Yapılan açıklamada, “Ülkemizin gözde turizm merkezlerinden Fethiye ilçesinde bir süredir sosyal medya üzerinden Karataş Plajıyla ilgili iddialar gündeme gelmişti. Çöp dağlarının içinde kalan Karataş Plajı’nın da MUÇEV çalışmalarıyla, ülkemiz turizmine yakışacak şekilde temiz ve düzenli hale getirilerek ücretsiz Mavi Bayraklı halk plajı haline geliyor” denildi.
Fethiye Karataş plajı ücretsiz halkın kullanımına açılacak
Basında ve sosyal medyada çıkan ‘Karataş Plajı elden gidiyor’ başlığı ile oluşturulmak istenen algının asılsız ve gerçeği yansıtmadığının dikkat çekildiği açıklamada şu görüşlere de yer verildi; “Bir süre önce çöplerden dolayı vatandaşların yoğun şekilde şikayet ettiği Karataş Plajı için çalışmalarını sürdüren MUÇEV, burayı temiz ve kullanılabilir hale getirerek girişin ücretsiz olduğu Mavi Bayrak’lı halk plajı yapıyor. Altyapı ve sosyal kullanım alanı çalışmaları devam eden Karataş Plajı tüm gereksinimlerin tamamlanmasının ardından plaja Mavi Bayrak asılacak günü bekliyor. Öncesinde Karataş Plajını kullanan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacak soyunma kabinleri, duş ve tuvaletlerin bulunmadığını biliyoruz. Biz bu plajda vatandaşlarımızın ücretsiz olarak yararlanacağı soyunma kabinleri, duş ve tuvaletlerin yapımını tamamladık. Tüm altyapı işleminin tamamlanmasının ardından plajı ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız” denildi.
Mavi Bayrakta lider
Dünya genelinde 46 ülkede uygulanan Mavi Bayrak programı kapsamında Muğla’daki mavi bayraklı plajların sayısı da her geçen gün arttığına dikkat çekilen açıklamada, Muğla, bu yıl 106 mavi bayraklı plajıyla Türkiye ikinciliğine oturdu. Muğla ili genelinde 17 Mavi Bayraklı plaj ile MUÇEV liderlik koltuğunda yer alırken, en yakın takipçisi Aktur Turizm 6, üçüncü sırayı alan TUİ Turizm 5, Hilton Otelleri 2 Mavi Bayraklı plajı ile dördüncü sırada yer aldı. Mavi Bayraklı plaj sıralamasında en yakın takipçisini üçe katlayan MUÇEV çalışmaları devam eden Karataş Plajı tüm gereksinimlerin tamamlanmasının ardından plaja Mavi Bayrak asılacak günü bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alev savaşçıları hazır Orman yangınına en hassas iller arasında yer alan Muğla’da tüm işletmelerde yangın hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Alev savaşçıları hazır Orman yangınına en hassas ...
Bodrum'da 8 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da 8 kaçak göçmen kurtarıldı
Beton elektrik direğine çarpan otomobil iki parça oldu
YEREL HABERLER Beton elektrik direğine çarpan otomobil iki parça ...
İki otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Bodrum’da 200 dönüm arazi tarıma kazandırıldı
YEREL HABERLER Bodrum’da 200 dönüm arazi tarıma kazandırıldı
Dalaman Atatürk Spor Salonu yenileniyor
YEREL HABERLER Dalaman Atatürk Spor Salonu yenileniyor
Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi ...
Tarihi kalıntılara bile aldırış etmeden yol açtılar
YEREL HABERLER Tarihi kalıntılara bile aldırış etmeden yol açtılar
Yarıya kadar toprağa gömüldü son anda ölmeden kurtuldu
YEREL HABERLER Yarıya kadar toprağa gömüldü son anda ölmeden ...
Muğlalı arıcılardan Erzurumlu arıcıya yardım eli Konya Karatay yolunda kaza yapan Erzurumlu arıcının imdadına Muğlalı arıcılar yetişti.
YEREL HABERLER Muğlalı arıcılardan Erzurumlu arıcıya yardım ...
Yol kenarına çöp atıldığını gören muhtar çılgına döndü Mahallesini savunan muhtar fenomen oldu
YEREL HABERLER Yol kenarına çöp atıldığını gören muhtar çılgına ...
Okçuların hedefi dünya şampiyonluğu Avrupa okçuluk şampiyonasında şampiyon olan Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ü ziyaret etti.
YEREL HABERLER Okçuların hedefi dünya şampiyonluğu Avrupa okçuluk ...
Ula’da kenevir operasyonu Muğla’nın Ula ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda ekili vaziyette 81 kök hint keneviri ele geçirildi.
YEREL HABERLER Ula’da kenevir operasyonu Muğla’nın Ula ilçesinde ...
Muğlalı çocuklar “Steam ile denizleri koruyorum” dedi
YEREL HABERLER Muğlalı çocuklar “Steam ile denizleri koruyorum” dedi
MUSKİ’den kuraklık uyarısı Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü son yıllarda etkisini giderek arttıran ve özellikle son aylarda yaşanan kuraklıkla ilgili uyarılarda bulundu.
YEREL HABERLER MUSKİ’den kuraklık uyarısı Muğla Büyükşehir ...
Marmaris yüzücüleri ağırlayacak
YEREL HABERLER Marmaris yüzücüleri ağırlayacak
Muğla’da orman yangını Menteşe’nin kırsal Yeşilyurt Mahallesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
YEREL HABERLER Muğla’da orman yangını Menteşe’nin kırsal Yeşilyurt ...
Köyceğiz Belediye Meclisi'nden İsrail'e ortak kınama
YEREL HABERLER Köyceğiz Belediye Meclisi'nden İsrail'e ortak kınama
Çöp konteynerlerine hassas temizlik Menteşe Belediyesi ekipleri, Menteşe’deki çöp konteynerlerini ilaçlama ve dezenfeksiyon sistemine sahip özel temizleme araçları ile yıkayarak dezenfeksiyonlarını yapıyor.
YEREL HABERLER Çöp konteynerlerine hassas temizlik Menteşe ...
27 düzensiz göçmen kurtarıldı Bodrum açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YEREL HABERLER 27 düzensiz göçmen kurtarıldı Bodrum açıklarında ...
Sağlığa zararlı enerji içeklerine el konuldu Muğla’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Emniyet KOM Şube ekiplerinin gıda kontrol denetimlerinde ilaç etken maddesi bulunan enerji içeceklerine el konuldu.
YEREL HABERLER Sağlığa zararlı enerji içeklerine el konuldu Muğla’da ...
Mehmetçik’ten Muğlalı öğrencilere mesaj 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106’ncı yıldönümünde Muğlalı öğrenciler tarafından sınır bölgelerindeki Mehmetçiklere gönderilen mektuplara, Mehmetçik’ten cevap geldi
YEREL HABERLER Mehmetçik’ten Muğlalı öğrencilere mesaj 18 Mart ...
Taktıkları kask hayatlarını kurtardı
YEREL HABERLER Taktıkları kask hayatlarını kurtardı
3 çocuğa cinsel istismardan tutuklanan polise 25 yıl 10 ay ceza
YEREL HABERLER 3 çocuğa cinsel istismardan tutuklanan polise 25 yıl ...