Milas'ta turizm parkur alanları belirlendi

Muğla'nın Milas ilçesi ve çevre bölgelerinde yapılması planlanan su sporları ve diğer sportif faaliyetler düzenlenen toplantıyla görüşülerek karara bağlandı.

Milas’ta her yıl düzenli olarak turizm sezonu öncesinde toplanarak ilçe genelinde yapılacak olan sportif faaliyetlerin yapılacağı parkurları belirleme toplantısı Milas Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Milas Kaymakamlığı Turizm Danışma Bürosu tarafından düzenlenen ve Milas KaymakamıSportif Faaliyet Kurulu Başkanı Mustafa Ünver Böke’nin başkanlığında yapılan toplantıya; Güllük Sahil Güvenlik Komutanlığı Kd. Üsteğmen Alper Yuva, Ören Sahil Güvenlik Komutanlığı Ast. Kd. Üstçavuş Murat Çelik, Milas Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Durmuş Tayfun Uslu, Turizm Danışma Bürosu Sorumlusu Ömer Güneş, Güllük Liman Başkanı Selçuk Arslan ve S.S. Boğaziçi Yolcu ve Turizm Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yetkilisi Sinan Erbey katıldı.

8 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda kısa bir konuşma gerçekleştiren Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, katılan kurul üyelerine teşekkür ederek, turizm sezonun yaklaştığı şu günlerde herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapması gerektiğini vurguladı.

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