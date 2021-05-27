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5 bin yıllık Stratonikeia’nın belgeseli çekiliyor 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinin ardından ziyaretçi akınına uğrayan Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kentinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile belgeseli çekiliyor

İHA

5 bin yıllık Stratonikeia’nın belgeseli çekiliyor 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinin ardından ziyaretçi akınına uğrayan Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia antik kentinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile belgeseli çekiliyor

Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia antik kentinin tanıtımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgesel çekimleri başladı. Çekimler Stratonikeia ve Lagina antik kentlerinde gece ve gündüz devam ediyor. Gece çekimleri Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu 'Süper Çiçek Kanlı Ay' gölgesinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 saat antik kentte kalmıştı
Dünyanın en büyük mermer antik kentlerinden birisi olmasının yanında tüm uygarlıkların kalıntısı bulunan Stratonikeia antik kentini 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eşi Emine Erdoğan ile birlikte ziyaret etmiş ve antik kentte 5 saat kalmıştı.

EylülEkim’de tamamlanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinin hemen ardından başlayan belgesel çekimleri pandemi nedeniyle verilen aranın ardından tekrar başladı. Belgesel alanında önemli eserlere imza atan Ertuğrul Karslıoğlu tarafından gerçekleştirilen Stratonikeia belgeseli Ağustos ayı sonu itibari ile kurgu işlemlerine başlanacak.

Antik kentte yaşam hala devam ediyor
Yaklaşık 5 bin yıllık bir geçmişe sahip Stratonikeia antik kentinde 1763 yılındaki depreme kadar yaklaşık 120 bin kişinin yaşadığı, deprem sonrası antik kentte yaşayanların kenti terk etmesi ile günümüzde Cumhuriyet döneminde yapılan taş evlerde hala 4 aile yaşamını sürdürüyor. Türkiye’de yaşamın sürdüğü ender antik kentlerden birisi olan Stratonikeia’ya son yıllarda tekrar dönüş başladı.

5 bin yıllık tarihin belgeseli çekiliyor
Stratonikeia antik kentinin belgeselini çeken ve bu alanda çok sayıda ödülü bulunan Ertuğrul Karslıoğlu, Stratonikeia’nın bir tarih ve kültür kenti olduğunu vurgulamak olduğunu belirtti. Karslıoğlu, “2019 yılının sonlarında Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’ne önermiştim. Projeye başladık. Denizli Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt hocamızın çok büyük desteği var. Yatağan Belediyesi’nin de katkıları ile belgeselin çekimlerine başladık. Pandemi döneminde belgesele bir süre ertelemek zorunda kaldık. Bu erteleme belgeselin özüne, biçimine ve estetiğine asla zarar vermedi. Tam tersine daha ince, daha detaylı daha derinlemesine belgeseli nasıl yaparız diye uzun uzun çalıştık ve nihayet geçen ay başladık. Temel mesele Stratonikeia’da yaşayan bir tarih ve kültür kenti olduğunu vurgulamak. Temel mesele bu. Bu kent hala yaşıyor. Yani 5 bin yıllık bir tarihi süreci var. Kültürler üst üste birikmiş buraya. Ve burada hala yaşayan bugünün insanları var. Deprem zorlamış. Bir takım nedenlerle birkaç defa taşınmış ama asla o yaşanabilirliğini hiç kaybetmemiş. Hatta büyük bir dönüş söz konusu olacaktır yakında. Çünkü gelenler var. Hem burada eskiden yaşayanlar dönüyorlar, hem de hiç bilmeyenler bir defa gelip görüp tekrar bu köyde Startonikeia’da yaşamak istiyorlar. Bu hem tarih ve kültür kenti Statonikeia için çok önemli, hem de Yatağan için çok önemli. Turizm için zaten inanılmaz bir yer. Onun için büyük bir keyifle, büyük bir mutlulukla biz burada bu çalışmayı yapıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Projenin teslim tarihi Kasım ayı olarak belirlendi. Ancak biz bunu Ağustos sonu, Eylül başı kurguya girerek Eylül sonu veya Ekim’de bitiririz” dedi.

“Örnek bir çalışma yürütülüyor”
Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti Kazı Başkanı Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, belgesel çekimlerinin yaptıkları çalışmaların tanıtımına büyük katkısı olacağını belirterek, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteği ile yürüttüğümüz bir projemiz var. Burada hem Stratonikeia’daki, hem de Lagina’daki yapılan tanıtımı ile ilgili belgesel çekiliyor. Belgesel bu alanda duayen hocamız Ertuğrul Karslıoğlu gerçekleştiriyor. Bu bizim için çok büyük bir şans. Biz burada hem bakanlığımız ile kazı ile ekip ile ve Üniversitemiz ile buranın tanıtım için örnek bir çalışma yapıyoruz. Bu bizim için son derece sevindirici. Bizim burada yaptığımız bu değerlerin daha çok kitlelere duyurulması sağlanacak” diye konuştu.

“Yatağan’ın tanıtımına katkı sunacak”
Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ise antik kentin belgeselinin çekilmesinin Yatağan turizmine çok büyük katkılar sağlayacağını belirterek, “Yatağanımızın tarihi ve kültürel dokusu ile ilgili Turizm Bakanlığımızın ve kazı başkanlığımızın, Üniversitemizin ve Yatağan Belediyesinin yapmış olduğu bu çalışmada inşallah Yatağan’ın tanıtımına katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Stratonikeia ve Lagina inşallah önümüzdeki süreçte Yatağan’a değer katacak. Stratonikeia ve Lagina’nın hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Turizm Bakanımız ve ayrıca kazı başkanımız ve bizim için bir şans olarak düşündüğümüz Bilal hocamız katkıları ile birlikte Yatağan’a değer katacak. Bu yapılacak olan tanıtımın da inşallah önümüzdeki süreçte güzel Yatağan’ımızın tüm Türkiye’nin ve dünyanın tanıyacağını ümit ediyoruz” dedi.

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