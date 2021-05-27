Yunanlılar 8 düzensiz göçmeni ölüme terk etti Bodrum açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında denizde lastik bot içinde açık denizde sürüklenen 8 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Türk Sahil Güvelik botu sevk edildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bota bindirilerek Türk karasularına itilen ve içinde 8 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bottakiler Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.