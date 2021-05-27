Bodrum’da yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor

Bodrum Belediyesi tarafından su taşkınlarının önüne geçmek için başlatılan çalışmalar sokak sokak devam ediyor.

Bu kapsamda ilçe merkezinde devam eden çalışmalarda Eskiçeşme, Yeniköy, Türkkuyusu, Yokuşbaşı, Çarşı, Umurça ve Tepecik Mahallelerinde son iki yılda 9 bin 200 metre yağmur suyu hattı döşendi. Yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarının ardından ise gerçekleşen üstyapı çalışmaları ile sokaklar yeni görüntüsüne kavuşuyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince aralıksız devam eden çalışmalar kapsamında Türkkuyusu Mahallesi Bardakçı ve Hüseyin Çilek Sokaklarda çalışmalar tamamlanırken, Karamut Çıkmazı’nda ki çalışmalarda da sona geldi. Yağmur suyu hatta döşeme işlemleri geçtiğimiz aylarda biten Mars Mabedi Caddesinde ise asfalt serim çalışması gerçekleştirildi.

Tepecik Mahallesi 1206 ve 1205 sokaklarda yol söküm ve tesviye çalışmalarına başlayan ekipler, ardından bu sokaklarda da yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirecek.

Son 2 yılda ilçe merkezinde 38 sokak ve caddede 9 bin 200 metre yağmur suyu hattı döşeyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını belirlenen plan doğrultusunda sokak sokak devam edecek.

Su taşkınlarını önlemek amacıyla başlatılan bu çalışmaların ardından üstyapı çalışmalarıyla yeni görünümüne kavuşan Bodrum’un dar sokaklarında, ilgili kurumlarla yapılan yazışmalarla elektrik hatları da yer altına alınıyor.

Fen işleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca, taşkın sorununun yaşandığı ya da riskli olan bölgelerde mevcut mazgalları genişleterek büyütme çalışmalarına da belirlenen plan doğrultusunda devam ediyor.

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