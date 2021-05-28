Muğla’nın ihracatı yüzde 74,7 arttı Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Nisan ayı dış ticaret istatistiklerini yayımlarken, Muğla’nın Nisan ayında ihracatı yüzde 74,7 artarken, ithalatı da yüzde 6,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Nisan ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 74,7 arttı, ithalat yüzde 6,9 arttı.

İhracat 2021 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,7 artarak 65 milyon 196 bin dolar, ithalat ise yüzde 6,9 artarak 21 milyon 537 bin dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 26’ncı il olurken ithalatta ise 28’inci sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe

2021 Nisan ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 49,71 (32 milyon 407 bin dolar) oldu. Ardından gelen imalat sektörünün payı yüzde 41,47 (27 milyon 37 bin dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 8,82 (5 milyon 752 bin dolar) oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Nisan ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan sektörler şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 98,31 (21 milyon 174 bin dolar) oldu. Ardından tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 1,68 (363 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Rusya Federasyonu oldu

2021 yılı Nisan ayında Muğla’dan en fazla ihracat Rusya Federasyonu oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 7 milyon 820 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu’nu sırasıyla 6 milyon 508 bin dolar ile ABD ve 6 milyon 419 bin dolar ile Yunanistan izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Moritanya oldu

2021 yılı Nisan ayında Muğla’ya en fazla ithalat Moritanya’dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 3 milyon 471 bin dolar olarak gerçekleşti. Moritanya’yı sırasıyla 3 milyon 306 bin dolar ile Norveç ve 2 milyon 428 bin dolar ile Fransa izledi.

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