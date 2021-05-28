MUSKİ ekiplerinden Gümüşlük’te gece mesaisi Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bodrum Gümüşlük Mahallesi’nde 6 mahalleyi besleyen DSİ yeniledi. Ekipler sorunun kısa sürede çözülmesi için çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Bodrum İlçesi Gümüşlük Mahallesi’nde bulunan Turgutreis, Akçaalan, Karabağ, Bahçelievler, Peksimet ve Gümüşlük Mahallesi’ni besleyen DSİ isale hattında yenileme çalışması gerçekleştirdi. Eski hattın yetersiz olması, arıza durumlarında yüksek kesimlerde su kesintinin uzun sürmesi nedeniyle yapılan çalışmada 250 mm eski hattın yerine daha büyük çaplı 400 mm modern boru takıldı. Depo ayrım hattında da çalışma yapan ekipler, 27 Mayıs Perşembe günü başlatılan çalışmayı gece boyunca sürdürerek Cuma günü sabah 05.30 sıralarında tamamladı.

Yapılan kontrollerden sonra hattı devreye alan ekipler, öngörülen kesinti süresinin en aza indirilmesi için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürerek tamamladı. Hatların dolumu sonrasında kesinti yaşanan mahallelere su verildi.

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