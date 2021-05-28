Azka otel'e SGK'dan teşekkür plaketi

SGK Genel Müdürlüğü Bodrum'da yaptığı araştırmada son beş yılda SGK primlerini düzenli bir şekilde yatıran yirmi dört işletmeye takdir teşekkür plaketi verdi.

Yirmi dört işletme arasında yer alan Bardakçı Koy'undaki Azka Otel'le gelen Bodrum SGK Müdürü Fatma Turan, Azka Otel yetkililerine teşekkürlerini sundu. Azka Otel adına Şener Değirmenci'ye plaket veren Turan hiç aksatmadan günün gününe SGK primlerini ödedikleri için plaketi taktim ettiğini söyledi.

Şener Değirmenci ise Azka Otel ailesi olarak takdim etti.

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