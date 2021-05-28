Datça Afet Koordinasyon ve Eğitim merkezi yenilendi



Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Datça ilçesinde 3.5 yıldır faaliyetlerini sürdüren, Datça Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi yenilemiş haliyle kamuoyuna tanıtıldı.Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AMEA) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ile Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) işbirliğinde yaklaşık 3.5 yıldır küçük bir binada hizmet veren Datça Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi, 850 metrekarelik ilave bölüm içerisinde konuşlanan iki konteynerin yanı sıra yeni eğitim alanları ile faaliyetlerini sürdürecek.Datça Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nin yenilenmiş haliyle tanıtımı için düzenlenen toplantısına, CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Datça Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş, MAG-AME ekipleri ve Datça itfaiye görevlileri katıldı. Tanıtım etkinliğinde, senaryo gereği deprem enkazı altında kalan bir depremzede, MAG-EME ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahalle afet gönüllüleri daha sonra ise 6 metrelik kuleden yüksek açı ile iniş ve kulede mahsur kalan kazazedelerin yatay geçiş ile temsili tahliye çalışmalarını gerçekleştirdi.MAG-AME Muğla İl Temsilcisi ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Acil Haberleşme Datça ilçe temsilcisi Barış Muştu, Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nin tüm eksikliklerinin giderildiğini söyledi. Datça'da 3.5 yıldır faaliyet gösteren merkezin, teknik malzeme konusundaki eksiklikler ile yer probleminin çözüme kavuştuğunu belirtip, "Bugün itibariyle eksikliklerimizi tamamladık. Datça'da hali hazırda 37 gönüllümüzle yapmış olduğumuz çalışmaların tanıtımını gerçekleştirdik. Buradayız ve afetlere hazırız" dedi.Datça Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nin 850 metrekarelik alan içerisine konulan iki konteynır eğitim alanları ile daha da güçlendiğini belirten Muştu, "İki konteynerimizden biri, TRAC'ın afet acil haberleşme birimi olarak hizmet verecek. Buradaki ekipmanlarımızla, Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya'ya kadar ülkemizin her noktası ile çok rahat iletişim sağlayabiliyoruz ve ayrıca Muğla 112 Çağrı merkezimizle kesintisiz iletişimimiz mevcut. İkinci konteynerimizde ise arama kurtarma teknik ekipmanlarımız bulunuyor. Dışarıda üç bölgeden oluşan eğitim alanımız var. Deprem enkaz ve tahkimat eğitim alanı, yüksek açı çalışma kulemiz ve bir de yatay geçiş yüksek açı çalışma kule eğitim alanımız var. Bunun yanı sıra iki tane seyyar role olarak kullandığımız araçlarımız, telsizlerimiz, beton binamızın içerisinde ise büro, 15 kişilik derslik ve mutfağımız bulunuyor" dedi.Datça Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'nin bahçesine tanıtım günü anısına, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve Mahalle Afet gönüllüleri tarafından bir zeytin ağacı fidanı dikildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-05-28 19:58:08



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