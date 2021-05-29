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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da 120 üreticiye 40 bin karpuz fidesi dağıtıldı

İHA

Muğla'da 120 üreticiye 40 bin karpuz fidesi dağıtıldı

Muğla’da “Katma Değeri Yüksek Sebze Üretim Projesi” kapsamında 40 bin adet karpuz ve 23 bin adet altay f1 tipi salatalık fidesi üreticilere dağıtıldı.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, fidelerin maliyetinin yüzde 25’i üreticiden yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklendi. Muğla’nın Milas, Yatağan, Datça, Seydikemer ve Menteşe İlçelerinde dağıtımı yapılan fideler toplam 120 üreticiye ulaştı. Ayrıca yine bu proje kapsamında 220 dekar alanda çeşitli soğan çalışmalarını yanında 25 bin adet biber ve patlıcan çeşitleri de dağıtıldı.
Menteşe İlçesi Yaraş Mahallesinde gerçekleştirilen karpuz ve hıyar fide dağıtımına Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Menteşe İlçe Müdürü Mehmet Kuray, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can, teknik personeller ve çiftçiler katıldı.
İl Müdürü Barış Saylak konuşmasında, “Pandemide zor günler geçiriyoruz. Bu zor günleri birbirimize destek olarak atlatacağız. Başka ülkelerde pandeminin ilk günleri marketler yağmalanırken ne mutlu ki ülke olarak tahıl ambarımız doluydu. Biz böyle bir sorun yaşamadık. Birçok ülke yaşlılarını ölüme terk ederken biz yaşlılarımıza ve her vatandaşımıza sahip çıktık. Birlikte bu zorluğu aşacağız. Tünelin sonu göründü. Tarımda da pandemi ile birlikte yaşanan kuraklıkla zor günler yaşadığımızın farkındayız. Ben ve ekip arkadaşlarım her zaman olduğu gibi projeler üreterek sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sağlık çalışanları gibisizler görünmeyen kahramanlarsınız. Siz ürettikçe biz güçlüyüz. Bir yandan karpuz fideleri burada toprakla buluşurken, bir yandan da Dalaman İlçemizde karpuz hasadını gerçekleştireceğiz. Muğla bu anlamda çok şanslı bir il. Bir tarafta ürün hasat olurken diğer bir bölgede yetişiyor. Bizlerde üretimi zenginleştirmek için birçok proje ile sizleri destekleyecek, sahada yanınızda olacağız. “ dedi ve sözlerini bereketli bir sezon dileyerek tamamladı.
Dalaman'da ise karpuz hasadı gerçekleştirildi
Menteşe'de fide dağıtımının ardından Dalaman’da ise ilk turfanda karpuz hasadı gerçekleşti. Yusuf Gündoğdu’ya ait yaklaşık 800 dekar alanda ilk karpuz hasadına Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Dalaman Tarım İşletme Müdürü Adem Kalaycı, Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erizan Yılmaz, Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Akdeniz Dalaman Ziraat Odası Başkanı T.Tayfun Tuncay,Dalaman ve üreticiler katıldı.
İl Müdürü Barış Saylak burada yaptığı konuşmada ise, “Üreticimiz Yusuf Gündoğdu’ya ait üretim alanında hasat yaparken, Muğla’nın Milas, Yatağan, Datça, Seydikemer ve Menteşe İlçelerinde karpuz fidelerini dağıtıyoruz. Burada hasat yapılırken, diğer bölgelerimizde toprakla buluşturulan fideler ile periyodik üretimle 6 ay karpuz üretme şansımız olacak. Ayrıca burada da gördüğünüz üzere Dalaman karpuzunun farklı aroması ve lezzeti var. Ayrıca ilk hasadı yapılan karpuz olma özelliği ile avantajlı durumda. Bunu değerlendirmek adına markalaşma yolunda adımlar atmamız gerekiyor. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyor, bereketli sezon diliyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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