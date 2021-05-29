Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliğinde gerçekleştirilen 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası tamamlandı. Program sonunda düzenlenen gecede şampiyonlara madalyaları verildi.
900 yüzücünün katıldığı Marmaris Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı organizasyonun Marmaris ayağı tamamlandı. Şampiyonlara Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nihat Ekiciler ve çeşitli kurum temsilcileri tarafından madalyaları takdim edildi.
Erkekler 2 bin metre ve 6 bin metre dalında iki birincilik ödülü alan milli yüzücü Emre Öztürk yaptığı açıklamada, "93 doğumluyum, milli sporcuyum. İtalya’da, İspanya’da derecelerim var. İspanya’da Avrupa ikincisi oldum. Bu organizasyona ilk defa katılıyorum. Bu gibi organizasyonlar sporcuların kendini değerlendirmeleri, ileriye dönük olimpiyatlar bakımından çok önem arz ediyor. Bu bakımdan hem bizim hem de kendini olimpiyatlarda görmek isteyen sporcular için böyle organizasyonların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Jandarma Genel Komutanlığı adına katıldım, 2 yarışta 1. oldum. Bundan sonra da inşallah olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek istiyorum" dedi.
16 yaşındaki milli triatlon sporcusu Arda Arıcı ise çok güzel bir yarış olduğunu belirterek, "İzmir Büyükşehir sporcusuyum. Yarış çok güzeldi. Emre abi beni geçmese birinci olacaktım. Milli sporcuyum, ülkemi ve kulübümü temsil etmekten gurur duyuyorum" diye konuştu.
900 sporcunun katıldığı yarışmalarda dereceye girenler ise şöyle sıralandı:
Kadınlar Premasters: Aysu Türkoğlu 32 dakika 13 saniye
Erkekler Premasters: Kılıç Ata Kıral 33 dakika12 saniye
Kadınlar: Yonca Şevval Erdem 30 dakika 23aniye
Erkekler: Emre Öztürk 27 dakika 22 saniye 3 bin 8 metre:
Aqua Youths Kadınlar: Selinay Tuğçe Kır 41 dakika 40 saniye
Aqua Youths Erkekler: Egemen Dur 40 dakika 02 saniye
Kadınlar Premasters:
Begüm Feran 1 saat 2dakika 40 saniye
Erkekler Premasters: Kılıç Ata Kiral 49 dakika 30 saniye
Kadınlar Premasters: Begüm Feran 1 saat 2 dakika 40 saniye
Erkekler Premasters: Kiliç Ata Kiral 49 dakika 30 saniye
Kadınlar: Diana Milinkovska 45 dakika 30 saniye
Erkekler: Abdulhalim Lafci 40 dakika 37 saniye
6 bin metre:
Aqua Youths Kadınlar: Behresultan Oral 1 saat 18 dakika 06 saniye
Aqua Youths Erkekler: Ulaş Yüksel 1 saat 13 dakika 19 saniye
Kadınlar Premasters: Aysu Türkoğlu 1 saat 31 dakika 16 saniye
Erkekler Premasters: Furkan Hüseyin Yüksel 29 dakika 19 saniye
Kadınlar Premasters: Aysu Türkoğlu 1 saat 31 dakika 16 saniye
Erkekler Premasters: Furkan Hüseyin Yüksel 1 saat 16 dakika 09 saniye
Kadınlar: Bengisu Avcı Erdoğan 1 saat 23 dakika 37 saniye
Erkekler: Emre Öztürk 1 saat 14 dakika 25 saniye
Aqua Youths Kadınlar: Aysima Çolak 15 dakika 54 saniye
Aqua Youths Erkekler: Egemen Dur 14 dakika 13 saniye
Kadınlar Premasters: Selina Çolak 17 dakika 14 saniye
Erkekler Premasters: Furkan Hüseyin Yüksel 15 dakika 34 saniye
Kadınlar: Kübra Kuş 16 dakika 36 saniye
Erkekler: Abdulhalim Lafci 14 dakika 27 saniye
2 bin metre:
Aqua Youths Kadınlar: Behresultan Oral 29 dakika 33 saniye
Aqua Youths Erkekler: Arda Arici 26 dakika 34 saniye
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