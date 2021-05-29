Tekne turlarında rekor artış Salgın tatil anlayışını değiştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekne turlarında rekor artış Salgın tatil anlayışını değiştirdi

İHA

Tekne turlarında rekor artış Salgın tatil anlayışını değiştirdi

Korona virüs (Kovid19) salgınından sonra yerli ve yabancı turistlerin tatil anlayışı değişti. Otellerde tatil yapan turistler pandemi sonrasında tur teknelerine yöneldi. Haftalık ve 15 günlük tur teknelerinin işlerinde yüzde 40 artış görüldü.
Pandeminin ardından yerli ve yabancı turistlerin otellerde yaptıkları tatilin yerini tekne turları aldı. Bodrum’da mavi yolculuğa ilgi yüzde 40 arttı. Özellikle ailece tekne kiralayan yerli turist 1 haftalık, 15 günlük mavi tura çıkıyor. Tekne kiralayarak tura çıkan aileler mavi turun tadını çıkarıyor.
Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, pandemi sürecinde tekne turlarının daha çok ilgi görmeye başladığını belirterek, “Geçen yıla göre bu yıl yüzde 30 bir artış gözlemlemekteyiz. Maalesef dünya olarak içinde bulunmuş olduğumuz Kovid19 salgınından dolayı geçen sene toplu tatillerin bir kenara bırakılıp daha özel tatil tercih eden turistleriz, vatandaşlarımız tekne turizminin daha ön planda olmasına neden oldu. Tekne turizmimiz her zaman ön plandaydı ama Türk vatandaşlarımız tarafından bu kadar tanınmıyordu, rağbet görmüyordu. Geçen sene özellikle uygulanan izole tatilden dolayı teknelere rağbet arttı bu sene aynı rağbetin artarak devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Denizcinin hakkını da vermek gerekiyor. Denizcilerimiz gecen sene bilim kurulumuzun ve devletimizin uygulamış olduğu harfiyen yerine getirerek çok titiz bir çalışma yaptık. Sık sık denetlemelerden geçirdik sektör çalışanlarını. Geçen sene tekne turlarında hiçbir vaka rastlanmadığı gibi bu senede rastlanmaması için gereken tedbirlerimizi önlemlerimiz aldık” dedi.
Kumbahçe tekneciler kooperatifi başkanı Vahap Özkan ise işlere yetişemediklerin belirterek, “Haziran, Temmuz ve Ağustos ayların için inanılmaz bir doluluk oranı var. Rezervasyonlar üst seviyede. İnsanlar koylarda izole bir şekilde tatillerini yapabiliyorlar. Geçen yıl tekne turlarımızda bir tane dahil korona virüse yakalanan, pozitif çıkan insan olmadı. Şu dönemde bile turlarımız var. Geçen sene bu dönemlerde turlara çıkamamıştık” şeklinde konuştu.
Tekne turu yaptıran Ceyhan Yalçın da turlara inanılmaz bir ilgi olduğunu ifade ederek, “Bu sene turistlerin tekne turlarına ilgisi arttı. Koylarda yapı yok, oksijen çok. Korona virüsten sonra artışlar boldu. Geçen seneye göre hesaplarsak yüzde 40 artış oldu diye biliriz” ifadelerini kullandı.
Tur teknesi sahibi Süleyman Daşatan işlerin yoğun olduğunu sözlerine ekleyerek, “Bu sene tekne turuna ilgi çok fazla arttı. Ciddi bir şekilde rezervasyonlar alıyoruz. İnsanların tekneleri tercih etmelerinin en büyük sebebi ise Temiz olan denizlerimiz ve salgına yakalanma riskinin olmamasıdır. Toplu kalabalık bir ortam olmaması insanları tekne turlarına yönlendiriyor. Özellikle aileler haftalık yada 15 günlük konaklamalı tekneleri tercih ediyor. Bu tekneler şimdiden çok fazla rezervasyon aldı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gürün, Belediye personeliyle bir araya geldi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, büyükşehir bünyesinde 13 ilçede görev yapan değişik birimlerde ki 55 personelle bir araya geldi.
YEREL HABERLER Başkan Gürün, Belediye personeliyle bir araya ...
Bodrumlu çiftçilere tavuk dağıtımı Bodrumlu çiftçilerin yumurta verimi yüksek tavuk talepleri sonrası Bodrum Ziraat Odası Balıkesir’den getirdiği tavukları hak sahiplerine dağıttı.
YEREL HABERLER Bodrumlu çiftçilere tavuk dağıtımı Bodrumlu ...
Akyaka Ortaçağ kalesinde kazılar devam ediyor Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ula’daki İdyma Antik Kenti’nin bir parçası olan Akyaka Ortaçağ Kalesi’nde sürdürülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi.
YEREL HABERLER Akyaka Ortaçağ kalesinde kazılar devam ediyor Muğla ...
12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası tamamlandı
YEREL HABERLER 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası ...
Muğla'da 120 üreticiye 40 bin karpuz fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Muğla'da 120 üreticiye 40 bin karpuz fidesi dağıtıldı
Ortaca’da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Ortaca’da trafik kazası: 1 ölü
Yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan otel personeli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpan ...
Datça'da alevler buğday ekili 13 dönüm alanı küle çevirdi
YEREL HABERLER Datça'da alevler buğday ekili 13 dönüm alanı küle ...
Datça Afet Koordinasyon ve Eğitim merkezi yenilendi
YEREL HABERLER Datça Afet Koordinasyon ve Eğitim merkezi yenilendi
Yalıkavak Marina yönetimi, Mehmet Ağar'ın görevinden ayrıldığını duyurdu
YEREL HABERLER Yalıkavak Marina yönetimi, Mehmet Ağar'ın görevinden ...
Datça’da 19 dönüm ekili alan kül oldu
YEREL HABERLER Datça’da 19 dönüm ekili alan kül oldu
Köyceğiz’de bakkal borçları ödendi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de bakkal borçları ödendi
Kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti
Azka otel'e SGK'dan teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Azka otel'e SGK'dan teşekkür plaketi
Derya öğretmen, sınıfındaki sıraları onarıp, boyadı
YEREL HABERLER Derya öğretmen, sınıfındaki sıraları onarıp, boyadı
Büyükşehir Meclisi İsrail’i kınadı Muğla Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclisi’nde İsrail'in, arefe günü Filistin’e başlattığı ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırıları kınandı.
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisi İsrail’i kınadı Muğla Büyükşehir ...
Fethiye'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu
YEREL HABERLER Fethiye'de itfaiyeden yılan yakalama operasyonu
Marmaris'te sokaklar boşaldı, plajlar doldu
YEREL HABERLER Marmaris'te sokaklar boşaldı, plajlar doldu
MUSKİ ekiplerinden Gümüşlük’te gece mesaisi Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bodrum Gümüşlük Mahallesi’nde 6 mahalleyi besleyen DSİ yeniledi. Ekipler sorunun kısa sürede çözülmesi için çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.
YEREL HABERLER MUSKİ ekiplerinden Gümüşlük’te gece mesaisi Muğla ...
Muğla’nın ihracatı yüzde 74,7 arttı Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Nisan ayı dış ticaret istatistiklerini yayımlarken, Muğla’nın Nisan ayında ihracatı yüzde 74,7 artarken, ithalatı da yüzde 6,9 arttı.
YEREL HABERLER Muğla’nın ihracatı yüzde 74,7 arttı Türkiye ...
Fethiye’de el freni boşalan tır apartmana çarptı
YEREL HABERLER Fethiye’de el freni boşalan tır apartmana çarptı
Bodrum’da yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bodrum’da yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor
Muğlalı itfaiyeciler su altında da arama-kurtarma yapacak Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekibi kurulması için çalışmalar başladı.
YEREL HABERLER Muğlalı itfaiyeciler su altında da arama-kurtarma ...
Yaban domuzu ilçe merkezinde gezdi, görenler şaşırdı
YEREL HABERLER Yaban domuzu ilçe merkezinde gezdi, görenler şaşırdı