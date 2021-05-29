Çökertme’de orman yangını

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Muğla’nın Milas ilçesi Çökertme Mahallesi Molla İbrahim Koyunda orman yangını başladı.

Öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan iki helikopter, karadan da araz ve ekipler müdahale ediyor. Koyda başlayan orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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