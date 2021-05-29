Milas'ta orman yangını (1)

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Selçuk AKBAŞ/ MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Milas'ın Çökertme Koyu kenarındaki ormanlık alanda, saat 11.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda arazözle sevk edilen orman işçisi, karadan müdahale ederken, 3 helikopterle de havadan söndürme çalışması başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ

2021-05-29 13:19:04



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