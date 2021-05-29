Milas'ta orman yangını (2)

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45 ARAZÖZ VE 6 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer ve 11 su tankeri ile karadan; 6 helikopterle de havadan müdahale edildiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas

2021-05-29 13:37:55



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